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Eskişehirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Eskişehirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Eskişehirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Eskişehirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Tuzlaspor ile 08.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 16:00

Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

45. Melih Ağa, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay, 6. Furgan Polat

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sezgin Coşkun 81.dk, Sarı Kart Erdal Akdarı 56.dk, Kırmızı Kart Furkan Balaban 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Tolga Yakut 77.dk, Hamed Abodun Sholaja 90.dk

Oyuna Girenler

Kaan Gül 77.dk, Talha Erdoğan 90.dk

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 35. Yasin Güreler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 14. Aıas Aosman, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 87. Ferhat Öztorun, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Onat Kutay Kurt,59.dk (f), Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo,69.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İsmail Konuk 2.dk, Sarı Kart Ferhat Öztorun 85.dk, Sarı Kart Yasin Güreler 74.dk, Sarı Kart Ahmet Yazar 54.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Konuk 77.dk, Aldın Cajıc 33.dk, Matej Pucko 56.dk

Oyuna Girenler

Ferhat Öztorun 77.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Onat Kutay Kurt 56.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü127322092411
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu127231713234
4Adana Demirspor116322192112
5Samsunspor125611610216
6Giresunspor125521613203
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FKEskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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