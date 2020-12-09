Eskişehirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Eskişehirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Eskişehirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Tuzlaspor ile 08.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja
Yedekler
45. Melih Ağa, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay, 6. Furgan Polat
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sezgin Coşkun 81.dk, Sarı Kart Erdal Akdarı 56.dk, Kırmızı Kart Furkan Balaban 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Tolga Yakut 77.dk, Hamed Abodun Sholaja 90.dk
Oyuna Girenler
Kaan Gül 77.dk, Talha Erdoğan 90.dk
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 35. Yasin Güreler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 14. Aıas Aosman, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 87. Ferhat Öztorun, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
Onat Kutay Kurt,59.dk (f), Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İsmail Konuk 2.dk, Sarı Kart Ferhat Öztorun 85.dk, Sarı Kart Yasin Güreler 74.dk, Sarı Kart Ahmet Yazar 54.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Konuk 77.dk, Aldın Cajıc 33.dk, Matej Pucko 56.dk
Oyuna Girenler
Ferhat Öztorun 77.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Onat Kutay Kurt 56.dk
TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|24
|11
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|4
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|5
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|6
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor