Eskişehirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Eskişehirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Tuzlaspor ile 08.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 16:00

Eskişehirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

45. Melih Ağa, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay, 6. Furgan Polat

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sezgin Coşkun 81.dk, Sarı Kart Erdal Akdarı 56.dk, Kırmızı Kart Furkan Balaban 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Tolga Yakut 77.dk, Hamed Abodun Sholaja 90.dk

Oyuna Girenler

Kaan Gül 77.dk, Talha Erdoğan 90.dk

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 22. Erdem Özgenç, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 35. Yasin Güreler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 14. Aıas Aosman, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 15. Aldın Cajıc, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 77. Samet Asatekin, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 87. Ferhat Öztorun, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Onat Kutay Kurt,59.dk (f), Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo,69.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İsmail Konuk 2.dk, Sarı Kart Ferhat Öztorun 85.dk, Sarı Kart Yasin Güreler 74.dk, Sarı Kart Ahmet Yazar 54.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Konuk 77.dk, Aldın Cajıc 33.dk, Matej Pucko 56.dk

Oyuna Girenler

Ferhat Öztorun 77.dk, Ahmet Yazar 33.dk, Onat Kutay Kurt 56.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 12 7 3 2 20 9 24 11 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 12 7 2 3 17 13 23 4 4 Adana Demirspor 11 6 3 2 21 9 21 12 5 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 6 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 11 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 13 0 4 9 5 26 4 -21

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür