Esnafa ciro kaybı desteği ne kadar, şartları neler? Ciro kaybı desteği başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak ciddi kayıp yaşayan ve kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlara gel - al ve paket servisle hizmet veren lokanta, restoran ve kafe sahiplerine yapılacak olan ciro desteğinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ESNAFA CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre esnaflara ciro kaybı desteği olarak tek seferde en az 2 bin, en fazla ise 40 bin Türk Lirası ödeme yapılacak.

Ciro kaybı desteğinden faydalanmak için 2019 veya bu yıldan önce başladığı içine devam eden ve faal olarak hizmet veren, yiyecek ve içecek alanında hizmet veren kişiler yararlanacak. Ayrıca bu sektörlerde 2019 yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan 200 yılına göre de cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalması şartı aranıyor.

Öte yandan işletmelerin cirosunun tespit edilmesinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Bu tarihlerden sonraki 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplanmasında kale alınmayacak.

Öte yandan ciro kaybı desteği ve hibe desteğini birlikte almaya hak kazanan işletmelerin almaya hak kazandıkları tutar Resmi Gazete'de yer alan tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Ciro kaybı desteğine başvurular E- Devlet kapısı üzerinden alınacak. Ticaret Bakanlığı da desteğe hak kazanan işletmeleri ilerleyen günlerde açıklayacak.

Söz konusu destekleri almaya hak kazanan kişilere ödemeler bildirdikleri hesaplara yatırılacak. Fazla ve yersiz yapılacak ödemeler ise vergi dairelerinde tahsis edilecek.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

CİRO KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

HİBE DESTEĞİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ