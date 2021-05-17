Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası esnafa hibe desteği başvurusu ile ilgili son dakika haberleri en çok ilgi gören konulardan biri oldu. Peki Esnafa hibe desteği başvurusu nereden yapılır? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? | Esnafa hibe desteği başvuru sayfası ve ayrıntılar...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnafa hibe başvuru sayfasına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

BİRİNCİ GRUPTA YER ALAN İŞLETMELER

Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler...

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İKİNCİ GRUPTA YER ALAN İŞLETMELER

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteklerine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bilgi verdi.

Bakan Muş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.

Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin

hibe desteği alacak.

Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz..

Hayırlı olsun..."