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Esra Bayrak Kimdir? Nereli | Milli sporcu Esra Bayrak hangi madalyaları kazandı?

Dubai'de yapılan 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gösterdiği başarıyla adından söz ettiren milli sporcumuz Esra Bayrak merak konusu oldu. Peki Esra Bayrak Kimdir? Nereli | Milli sporcu Esra Bayrak hangi madalyaları kazandı? İşte detaylar...

Esra Bayrak Kimdir? Nereli | Milli sporcu Esra Bayrak hangi madalyaları kazandı?

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gösterdiği performans sonucun başarısıyla adından söz ettiren milli sporcumuz Esra Bayrak internet kullanıcıları tarafından merak edildi. Peki Esra Bayrak Kimdir? Nereli | Milli sporcu Esra Bayrak hangi madalyaları kazandı? İşte ayrıntılar...

ESRA BAYRAK KİMDİR? NERELİ?

Özel sporcu statüsüne sahip milli atletimiz Esra Bayrak, aslen Vanlı olup deprem sonrası Samsun'a yerleşmiştir.

ESRA BAYRAK HANGİ MADALYALARI KAZANDI?

2018'de Dubai'de, 2019'de ise Türkiye, İtalya, Fransa, İsviçre ve Tunus'ta Para Atletizm Grand Prixlerinde üst üste 6 altın madalya kazanarak alanında dünyada bir ilki başardı ve Avrupa rekoru kırmıştır. Esra Bayrak, 2020'de ise yine dünya şampiyonu olmuştur. Esra Bayrak, son olarak Dubai'de yapılan 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde, uzun atlamada gümüş madalya kazanmıştır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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