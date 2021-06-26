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Esra - Ceyda kardeşler şaşırtmaya devam ediyor! Ablasını reddetmişti şimdi dudak dudağa!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından kavga ettiklerini duyuran Esra - Ceyda Ersoy kardeşler Son olarak öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Esra - Ceyda kardeşler şaşırtmaya devam ediyor! Ablasını reddetmişti şimdi dudak dudağa!

Geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşlerden Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darbettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"82'LİK KADINI ABLALIKTAN REDDEDİYORUM"

Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" ifadelerini kullanmasının ardından paylaşımını silmişti.

Esra - Ceyda kardeşler şaşırtmaya devam ediyor! Ablasını reddetmişti şimdi dudak dudağa!

ÖPÜŞÜP BARIŞTILAR

Olayın ardından çok geçmeden bir araya gelen ikili barıştıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile sevenlerine duyurdular.

Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü.

Esra - Ceyda kardeşler şaşırtmaya devam ediyor! Ablasını reddetmişti şimdi dudak dudağa!

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