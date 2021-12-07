DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker kimdir? Nereli, kaç yaşında 2021? DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker neden istifa etti 2021?ALES 3 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınavı ne zaman açıklanır 2021?Ales sınav sonuçları açıklandı mı 2021? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sonuçlar kaç yıl geçerli?En ucuz sıfır araba fiyatları 2022 | En ucuz sıfır arabalar hangileri?Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle şaşkına çevirdi! Hale Caneroğlu'nun şimdiki hali yıllara meydan okuyor!Gelinim Mutfakta 7 Aralık 2021 Salı puan durumu | 7 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Eskişehir'de kan donduran olay! Çöplüğe atılmış çıplak bebek cesedi bulundu! Otopsi korkunç gerçeği ortaya çıkardı!!Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladıSosyalist Cumhuriyet Partisi mi kuruldu? Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nde kimler yer alıyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı! TÜRK- İŞ Başkanı Atalay: Oluşan rakamların altında bir rakama evet dememiz mümkün değil
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterine hayat veren olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Gönderisine sevenlerinden ve ünlü dostlarından yorum yağdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü.

"NE GÜZEL YAŞADIM"

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu takipçilerine 53 yaşına bastığını paylaştığı bir video ile duyurdu. Paylaşımında yerinde duramayan, oradan oraya koşuşturan Dermancıoğlu,"53 yaşıma basmış bulunuyorum… Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım" notunu ekledi.

Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

"AŞIK OLDUK BİRBİRİMİZE"

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıracak olan Dermancıoğlu, karakterini modacı Tanju Babacan'ın giydirdiğini söyledi.

Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Esra Dermancıoğlu, "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı kısa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize. Onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim. Bu projede de beni kırmadı" şeklinde konuşmuştu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT