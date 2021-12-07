Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü.

"NE GÜZEL YAŞADIM"

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu takipçilerine 53 yaşına bastığını paylaştığı bir video ile duyurdu. Paylaşımında yerinde duramayan, oradan oraya koşuşturan Dermancıoğlu,"53 yaşıma basmış bulunuyorum… Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım" notunu ekledi.

"AŞIK OLDUK BİRBİRİMİZE"

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıracak olan Dermancıoğlu, karakterini modacı Tanju Babacan'ın giydirdiğini söyledi.

Esra Dermancıoğlu, "Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı kısa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize. Onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum. Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim. Bu projede de beni kırmadı" şeklinde konuşmuştu.