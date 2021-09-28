ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'da hafta içi her gün ekranlarda yer alıyor. Çözüme kavuşmayı bekleyen olayları enine boyuna konuşularak çözüme kavuşturulduğu program Esra Erol'da programına katılan Fatma'mım kim olduğu ve hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Esra Erol Fatma kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Erol Fatma olayı ne? Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

ESRA EROL FATMA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ESRA EROL FATMA OLAYI NEDİR?

Esra Erol'da programına katılan Fatma, 2002 yılında dünyaya gelmiştir. Fatma'nın annesi Melahat Oruç, zihinsel engelli olduğu bilinen kızının kaçırıldığını ve zorla evlendirildiğini iddia etti. 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendiği iddia edilen Fatma, baba evine dönmek istemediğini programda defalarca dile getirmesine rağmen anne, baba ve kardeşi eve geri dönmesi için canlı yayında kızlarına adeta yalvarıyorlar. Son olarak annesine yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen Fatma, canlı yayın esnasında annesinin boynuna sarılıp özür diledi ancak, kocasını bırakmak istemediğini, aile evine dönse dahi kocasıyla dönebileceğini dile getirince, ortalık yeniden karıştı.

Annesinden özür dileyen Fatma için Esra Erol, babasının ve kardeşinin bulunduğu bir VTR yayınladı. Yayınlanan videoda Fatma'nın yaşadığı ev, babası, kardeşi görüntülendi. Fatma'nın kardeşine "ablanı özledin mi?" sorusu sorulunca kardeşi, "ablacım seni çok özledim, ne olursun geri dön" ifadelerini kullanarak göz yaşlarına boğuldu. Babasının elinde Fatma'nın fotoğrafı görüldüğü VTR'yi izleyen Fatma kardeşine ve babasına dayanamayarak canlı yayında göz yaşlarına hakim olamadı. Esra Erol'un "kardeşini özledin mi" sorusuna ise Fatma, "Çok özledim, çok büyümüş" yanıtını verdi.