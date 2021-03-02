Esra Erol'da canlı yayında şoke eden itiraf! Haftalık 700 lira karşılığında fuhuş anlaşması...

Günlerdir aranan Zeynep, Esra Erolda programına katılarak canlı yayında üst üste itiraflarda bulundu. 14 yaşında ailesiyle birlikte yaşadığı evden kaçıp Esenyurt'ta Aysel adlı kadının evine yerleşen Zeynep yaşadıklarını anlattı.

Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını söyleyen genç kız, annesinin 'Eve Dön' demesine rağmen yine Aysel Hanım'ın yanında kalmak istedi. Esra Erol, belgelere Aysel Hanım'ın evinin bir çok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği söylemesinin ardından Zeynep, dayanamayarak peş peşe itiraflarda bulundu.

Aysel söylenenlerin ardından, ''Zeynep’İ bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi, Haftalık 700 lira alırım dedi.” şeklinde konuştu.

Zeynep söylenenler üzerine, “kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail” dedi. Aysel’in bu suçlamayı reddetmesi üzerine stüdyo karıştı.

Anne Gürcünaz

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gürcünaz, kızının önce sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçtığını, ikinci kaçışında 18 yaşında olduğunu anlattı.

Zeynep

EVLENDİĞİ KİŞİYİ 4 AY SONRA TERK ETTİ

Gürcünaz, Zeynep’in aşık olduğunu söyleyip komşusunun oğluna kaçtığını, ''O zaman 18 yaşındaydı. Kaçtığı kişi ise henüz bir çocuktu ve daha 15'indeydi. Bu çocukla evlenmek için diretince anne ve babası 'belki akıllanır' diyerek razı oldular. Ancak imam nikahı kıydığı çocuğu 4 ay geçmeden terk etti'' diyerek anlattı.

Aysel

YİNE EVDEN KAÇTI

Sonra bir gün yine evde temizlik yaparken annesinin telefonunu alıp kayıplara karışan Zeynep'in annesi Gürcünaz yıllarca kızını bulamayınca soluğu Esra Erol'da aldı.

Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve canlı yayına çıkardı. Ama anne Gürcünaz'ın kızıyla buluşması umduğu gibi gitmedi. Annesine karşı aşırı agresiflik tavırla sergileyen ve onun kendisine yaklaşmasını istemeyen Zeynep, yaptıklarını gülerek ve bir macera yaşamış gibi anlattı.