Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programındaki skandal olay gündem oldu. Hasan Akbulut, eşinin 15 yaşındaki çocukla kaçtığını söylerken izleyenler duyduklarına inanamadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Birbirinden ilginç olayların ele alındığı ATV'nin gündüz kuşağındaki Esra Erol'da programında skandal bir olay işlendi. Programa katılan Hasan Akbulut isimli kişi, Gülizar isimli eşinin 4 çocuğunu bırakarak Şanlıurfa'da yaşan 15 yaşındaki Şahin isimli çocuğa kaçtığını söyledi.

Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti

"EVLENDİM EVLENELİ ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Haberler.com'un haberine göre eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen Hasan Akbulut, eşi Gülizar ile görüştürüldü. 15 yaşındaki biriyle kaçıp kaçmadığı sorulan Gülizar, ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' dedi. Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' diye konuştu.

Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti

"EVDEKİ KOCAMDAN İYİ"

Duydukları karşısında şoke olan Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine tekrar söz alan Gülizar, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti

"ÇOCUKLARI ÖLÜME TERK ETTİN, GİTTİN"

Gülizar'dan 5, 4, 2 yaşındaki çocuklarının yanı sıra 5 aylık bebeği olan Hasan Akbulut, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek eşine tepki gösterdi.

Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti

"EVİME GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra ''Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum'' ifadelerini kullandı.

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