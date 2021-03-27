Esra Erol'da şaşırtan olay: İki elti yufkacıya kaçtı!

Geçtiğimiz gün yayınlanan Esra Erol'danın son bölümünde yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay kaçan eltilerden birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kaybolması ve haber alınamaması üzerine canlı yayına çıktı.

AYNI ADI TAŞIYAN İKİ ELTİ, AYNI ADAMA KAÇTI

Canlı yayına gelerek yardım talebinde bulunan Mehmet Duman, eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyerek "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Duman, "Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. "Neden bu adamın telefonu sende" diye sorunca her şey o gün bu olayla başladı " dedi.

"PAZARA DİYE ÇIKIP YUFKACIYA KAÇTILAR"

Mehmet Duman'ın savunmasının ardından eşi Hamide Duman ise yufkacı Muammer beyin kendisini borç yüzünden aradığını ve benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadığını dile getirdi. Mehmet Duman olay kapanınca işe gittiğini söyleyerek eşinin o gün pazara gidiyorum diye evden yengemle çıkarak bir daha eve dönmediğini söyledi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündüklerini ifade etti.

Mehmet Duman, "Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi." şeklinde konuştu.

"KENDİ İSTEĞİYLE KAÇTIYSA SOYADIMI TAŞIMASIN ARTIK"

Eşinden haber alamaması üzerine araştırma yapan Duman, daha önce çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtıklarını öğrendiklerini ve kardeşim Ercan ile birlikte polise başvuruda bulunduğunu söyledi. Duman, " Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" dedi.

Canlı yayına çıkan Mehmet Duman, eşinin halen daha pişman olmadığını ve dönmeyeceğini söylemesi üzerine eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman ayrılmak istediğini de belirtti.