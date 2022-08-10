31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı yıllardır ilgiyle izleniyor. 24 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor 2022? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtına yer verdik...

ESRA EROL'UN PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022? ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programı için yeni sezon heyecanı başlıyor. Başarılı programcı Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi ATV'de sevenleriyle tekrar kavuşuyor.

Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranına gelen Esra Erol'da 29 Ağustos Pazartesi günü bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'la özdeşleşen "Yalnız değilsiniz" sloganıyla yeniden evlere konuk olmaya gelen Esra Erol'da, yine birbirinden ilginç konuları gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Hayatın içinden, gerçek konuları ile izleyenleri ekrana kilitleyen Esra Erol'da yine muhteşem anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.