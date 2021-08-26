Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy'un adı 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasına karıştı. Bunun üzerine Esra Ersoy'un kim olduğu merak konusu oldu. Bizde Esra Ersoy kimdir, nereli kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ESRA ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de üç katlı bir villada doğan Esra Ersoy'un kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Esra Ersoy mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar VE erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi.

Twitter‘da ve YouTube‘da yayınladıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Ersoy'u, çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

2009 yılında Cine5‘te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” demelerinin ardından Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep “ciciş” dedi ve “ciciş” olarak kaldılar.

2012 yılında TV8’de yayınlanan ve çekimleri Kenya’da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)