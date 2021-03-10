İstanbul Valiliği açıkladı: Yolcu otobüsleri yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldıAğar isminin anlamı nedir, Ağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar İhsaniye Nüfusu 2020 - 2021 | İhsaniye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?İban isminin anlamı nedir, İban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Emeç isminin anlamı nedir, Emeç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?Çoğa isminin anlamı nedir, Çoğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Estonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Estonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur.

Estonya'nın Başkenti?

“Tallinn” şehri Estonya'nın başkentidir.

Estonya'nın Para Birimi Nedir?

EuroEstonya'nın para birimidir.

Estonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Estonya'nın telefon alan kodu : + 372

Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Estonya

Estonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Estonia

Estonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Eesti

Estonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Estonyaca

Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT