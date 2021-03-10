Estonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur.

Estonya'nın Başkenti?

“Tallinn” şehri Estonya'nın başkentidir.

Estonya'nın Para Birimi Nedir?

“Euro”Estonya'nın para birimidir.

Estonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Estonya'nın telefon alan kodu : + 372

Estonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Estonya

Estonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Estonia

Estonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tallinn

Estonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Eesti

Estonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Estonyaca

Estonya'nın Bayrağı Nasıldır?