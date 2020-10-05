Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayımladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar detaylara haberimizden ulaşabilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.





8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINI VE SAĞLIK DURUMUNU SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE ALINACAKLARDAN DAHA SONRA İSTENİLECEKTİR).

TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR OLDUĞUNU SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK

ASGARİ İLKOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU OLMAK

MEB, EBK VE İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN ET İŞÇİLİĞİ VE KASAPLIK EĞİTİMİNDEN (SEKAP ) SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK

KASAPLIK, USTALIK VE KALFALIK BELGESİNE SAHİP OLMAK

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YERALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARINI MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE YERALAN MESLEKİ EĞİTİM BELGESİNE VEYA KASAP USTALIK BELGESİNE VEYA KASAP KALFALIK BELGESİNE SAHİP BULUNMAK VEYA ET ENDÜSTRİSİ ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ OLMAK.

KURA ÇEKİMİ ÇALIŞMA ADRESİNDE YAPILACAKTIR. KURA ÇEKİM TARİHİ VE SAATİNDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE KURUMA AİT www.esk.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

KURA TARİHİ 08.10.2020

KURA SAATİ 10:00

KURA ADRESİ: KAVAKLI MAHALLESİ KOSOVA CAD.NO:17 BEYLİKDÜZÜ\İSTANBUL