Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!

Maliyetlerin artması et fiyatlarının yeniden zamlanmasına neden olabilir. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL'ye çıktığını söyleyen üretici zam beklediklerini belirtti.

TÜSEDAD BAŞKANI AÇIKLADI

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini ve bu kapsamda da kırmızı ete yeniden bir zam gelebileceğini duyurdu.

KIYMANIN KİLOSU 160 TL, KUŞBAŞININ FİYATI 170 TL

Şuan için güncel olarak kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı bölgelerdeki kasaplarda ise kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Dana kuşbaşının ortalama fiyatı da 170-180 TL bandında...