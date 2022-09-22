Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, kırmızı ete yeniden bir zam gelebileceğini açıkladı.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!

Maliyetlerin artması et fiyatlarının yeniden zamlanmasına neden olabilir. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL'ye çıktığını söyleyen üretici zam beklediklerini belirtti.

TÜSEDAD BAŞKANI AÇIKLADI

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini ve bu kapsamda da kırmızı ete yeniden bir zam gelebileceğini duyurdu.

Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!

KIYMANIN KİLOSU 160 TL, KUŞBAŞININ FİYATI 170 TL

Şuan için güncel olarak kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı bölgelerdeki kasaplarda ise kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Dana kuşbaşının ortalama fiyatı da 170-180 TL bandında...

0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulak verin! 30 yıllık kuyumcudan altın alacaklara tavsiye: Altın şuanda çok düşük, tam altına alma zamanı
Kulak verin! 30 yıllık kuyumcudan altın alacaklara tavsiye: Altın şuanda çok düşük, tam altına alma zamanı
FED faiz artırdı, Dolar ve Euro kuru yükseldi! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları
FED faiz artırdı, Dolar ve Euro kuru yükseldi! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın düşüşe geçti! Vatandaşlar harekete geçti! İşte güncel altın fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın düşüşe geçti! Vatandaşlar harekete geçti! İşte güncel altın fiyatları
Benzin ve motorine indirim müjdesi: Gözler FED'in faiz kararında! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine indirim müjdesi: Gözler FED'in faiz kararında! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Son Haberler
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Asgari ücrete zammın geleceği tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Asgari ücrete zammın geleceği tarih belli oldu
FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları hareketlendi! Gram ve çeyrek altın bir anda fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları hareketlendi! Gram ve çeyrek altın bir anda fırladı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi: Saat 14.00'de her şey olabilir! Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
Piyasaların gözü Merkez Bankasına çevrildi: Saat 14.00'de her şey olabilir! Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
Ünlü ekonomist İslam Memiş uyardı! Ev fiyatları patlayacak: "Hemen gidip alın"
Ünlü ekonomist İslam Memiş uyardı! Ev fiyatları patlayacak: "Hemen gidip alın"
Yorumlananlar