Etel Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte Etel Adnan'ın biyografisi...

Görsel sanatlar camiasında ismini sık sık duyduğumuz ve Lübnan’da yaşanan savaş ile ilgili kitabıyla kariyerinin son dönemlerinde yazar olarak da bilinen Etel Adnan hayatını kaybetti. Adnan'ın acı haberini partneri Simone Fattl duyurdu. Bunun ardından, Etel Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? soruları da merak edildi. İşte Etel Adnan'ın biyografisi...

Etel Adnan 24 Şubat 1925 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Babası Suriye doğumlu Assaf Kadri, Osmanlı Devleti döneminde ordudan emekli olmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de sınıf arkadaşlarından biriydi. Adnan’ın annesi Rosa Kadri, Assaf Kadri soyadını 1932 yılında Adnan’a çevirdi. İlkokulu 1930 yılında Beyrut'taki Fransız dinî kız okulunda okuyan Adnan, 1941 yılında Fransız Basın Bürosu'nda çalışmak üzere okulu bıraktı ve bakalorya sınavlarını dışarıdan başarıyla tamamladı. 1945 yılında Beyrut'ta, Fransız yazar Gabriel Bounoure'un yönetimindeki Edebiyat Mektebi'ne kaydoldu ve Fransızca şiirler yazmaya başladı.

1949 yılında Lisans eğitimi için, Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe ve estetik öğrenimi görmek üzere Paris'e gitti. Sonrasında ABD'ye yerleşti.1955'te kısa bir süre New York’ta kaldıktan sonra Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde felsefe doktorasına başladı. 1957 yılında Harvard Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı ve bir sene sonra okulu bıraktı. Okulu bıraktığı yıl annesini kaybetti. ABD’de çeşitli okullarda sanat felsefesi dersleri verdiği 1958-1972 yılları arasında resim yapmaya ilgi duydu.

Sanata oldukça ilgi duyan Adnan, 1965 yılında dokuma sanatçısı Ida Grae'nin yeni dokuma biçimlerine ilişkin düzenlenen atölyeye katılarak, kilim dokuma sanatını öğrenmeye başladı. 1966’da Tunus, Fas, Ürdün ve Lübnan'a seyahatler gerçekleştirdi ve halı tasarımları yapmaya başladı.

1965'te Vietnam Savaşı'na ilişkin İngilizce şiirler kaleme aldı. The War Poems: The Ballad of the Lonely Knight in Present Day America (Savaş Şiirleri: Günümüz Amerikası’nda Yalnız Şövalyenin Baladı), S-B (Sausalito-Belvedere) Gazette'de basıldı. Şiirleri Arapça'ya çevrildi ve Shi'r edebiyat dergisinde yayımlandı.

İlk şiir derlemesi "Moonshots" (Aya Yolculuklar) ismiyle Beyrut’ta yayımlandı.

Hayatı sanatla geçen Adnan, 14 Kasım 2021'de Fransa'nın başkenti Paris'te 96 yaşında hayatını kaybetti