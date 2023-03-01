Ethan Hill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Hill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Hill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Hill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Hill 14 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Hill Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ethan Hill'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ethan Hill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Hill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Chippenham
Ethan Hill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Hill şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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