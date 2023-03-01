Ethan Witchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Witchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Witchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Witchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Witchell 18 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Witchell Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Ethan Witchell'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ethan Witchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Witchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Witchell şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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