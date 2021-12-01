Eti Gıda A.Ş. adıyla 1962 yılında, bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıda ürünleri alanlarında üretim yapmakta olan firma bir markasında değişikliğe gitti. Yıllardır tadını damakta bırakan kakaolu Negro bisküvilerinin ismi değişti. Peki, Eti Negro'nun yeni adı ne 2021? Eti Negro neden adını değiştirdi 2021? İşte detaylar...

ETİ NEGRO'NUN YENİ ADI NE 2021? ETİ NEGRO NEDEN ADINI DEĞİŞTİRDİ 2021?

Eti Gıda A.Ş., üretmekte oldukları Negro isimli bisküvilerin isimlerini değiştirdiğini duyurdu. Firma isimde gidilen değişikliği "Eti Negro, rengini kakaosundan, ismini siyah olmasından alan bir bisküvi. Ama bu isim ne yazık ki başka kültürlerde ayrımcılık ifade ediyor. İşte biz bu nedenle tüm sevenlerinin izniyle, ismimizi değiştiriyoruz. Bir harf çok şeyi değiştirir biliyoruz. ETİ Negro artık ETİ Nero. Çünkü biz bir kişinin bile kalbinin kırılmasını istemiyoruz" cümleleriyle kamuoyuna sunuldu.

Negro, bazı kültürlerde siyahiler için kullanılan aşağılama kelimesi olarak geçiyor. Buna ek nigga ismiyle aynı işleve sahip gibi görülüyor. Bu sebeple ETİ markası, yıllara meydan okuyan Negro isminde Nero değişikliğine gitti.