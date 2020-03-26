Koronavirüste önlem olarak etil alkol ve maskede ithalatın önü açıldı

Bu ürün ve cihazların ithalatında değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece bulunmasında zorluk yaşanan ürün ve cihazların ithalatı kolaylaştırıldı.

Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi ile solunum cihazları için yüzde 13 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

ALKOL DE SIFIRLANDI

Kararla dökme etil alkol ithalatındaki gümrük vergisi de kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için yüzde 10'dan sıfıra indirildi. Hükümetin alkol kullanımını azaltmak için vergileri artıran politikaları ile şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik uygulamalar etil alkol üretimini azaltmıştı.

Vatandaşlar yüksek vergiden kurtulmak için etil alkolle kaçak içki yapmaya çalışırken hükümet de hem satışı sınırlamış hem de içine fare zehirine de konulan kimyasal acı maddesi konulmasını zorunlu kılmıştı.