Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Sakaryaspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 13:00



Etimesgut Belediyespor Sakaryaspor Maçının Hakemleri

Bilal Köseoğlu(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan, 88. Erdi Zengin



Yedekler

93. Umutcan Yenisoy, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 10. Mikail Koçak, 11. Özgür Demir, 23. Kaan Yılmaz, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım



Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 67. Alpay Koçaklı, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 47. Azad Filiz, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 53. Burak Öksüz, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 17. Devrim Taşkaya

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 17 13 2 2 42 14 41 28 2 Van Spor 18 11 4 3 30 16 37 14 3 Turgutluspor 18 12 0 6 22 25 36 -3 4 Sakaryaspor 16 9 4 3 26 15 31 11 5 Kırşehir Belediyespor 18 8 6 4 23 15 30 8 6 Serik Belediyespor 17 7 7 3 27 19 28 8 7 Bodrumspor 18 7 5 6 40 29 26 11 8 Sivas Belediyespor 18 6 8 4 31 22 26 9 9 Kırklarelispor 17 6 8 3 19 12 26 7 10 Pazarspor 16 8 2 6 27 24 26 3 11 Karacabey Belediyespor 18 7 4 7 22 19 25 3 12 Tarsus İdman Yurdu 16 6 5 5 25 18 23 7 13 Etimesgut Belediyespor 18 6 5 7 17 19 23 -2 14 1922 Konyaspor 18 5 4 9 22 20 19 2 15 Pendikspor 17 5 1 11 23 24 16 -1 16 Kastamonuspor 16 4 4 8 16 25 16 -9 17 Mamak FK 17 4 4 9 18 41 16 -23 18 Elazığspor 18 5 3 10 24 35 18 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 15 3 2 10 10 25 11 -15 20 Kardemir Karabükspor 18 0 2 16 6 53 2 -47

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