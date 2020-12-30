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Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Sakaryaspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor  Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Etimesgut Belediyespor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Bilal Köseoğlu(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan, 88. Erdi Zengin

Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 10. Mikail Koçak, 11. Özgür Demir, 23. Kaan Yılmaz, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım
 

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 67. Alpay Koçaklı, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 47. Azad Filiz, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 53. Burak Öksüz, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 17. Devrim Taşkaya

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor17132242144128
2Van Spor18114330163714
3Turgutluspor181206222536-3
4Sakaryaspor1694326153111
5Kırşehir Belediyespor188642315308
6Serik Belediyespor177732719288
7Bodrumspor1875640292611
8Sivas Belediyespor186843122269
9Kırklarelispor176831912267
10Pazarspor168262724263
11Karacabey Belediyespor187472219253
12Tarsus İdman Yurdu166552518237
13Etimesgut Belediyespor18657171923-2
141922 Konyaspor185492220192
15Pendikspor175111232416-1
16Kastamonuspor16448162516-9
17Mamak FK17449184116-23
18Elazığspor185310243518-11
19Bayburt Özel İdare Spor153210102511-15
20Kardemir Karabükspor1802166532-47

Fikstür

30.12.2020Serik Belediyespor2-1Kırşehir Belediyespor
30.12.2020Tarsus İdman Yurdu0-0Sivas Belediyespor
30.12.2020Turgutluspor2-0Karacabey Belediyespor
30.12.20201922 Konyaspor1-2Van Spor
30.12.2020Kastamonuspor0-1Pazarspor
30.12.2020Kardemir Karabükspor1-6Bodrumspor
30.12.2020Eyüpspor4-0Kırklarelispor
30.12.2020Etimesgut Belediyespor0-1Sakaryaspor
30.12.2020Elazığspor0-1Pendikspor
30.12.2020Bayburt Özel İdare Spor1-2Başkent Akademi FK


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