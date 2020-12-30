Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Sakaryaspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Etimesgut Belediyespor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Bilal Köseoğlu(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 54. Yasin Görkem Arslan, 88. Erdi Zengin
Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 10. Mikail Koçak, 11. Özgür Demir, 23. Kaan Yılmaz, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 70. Ahmet Sun, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 67. Alpay Koçaklı, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 47. Azad Filiz, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 53. Burak Öksüz, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 17. Devrim Taşkaya
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|17
|13
|2
|2
|42
|14
|41
|28
|2
|Van Spor
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|37
|14
|3
|Turgutluspor
|18
|12
|0
|6
|22
|25
|36
|-3
|4
|Sakaryaspor
|16
|9
|4
|3
|26
|15
|31
|11
|5
|Kırşehir Belediyespor
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|30
|8
|6
|Serik Belediyespor
|17
|7
|7
|3
|27
|19
|28
|8
|7
|Bodrumspor
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|26
|11
|8
|Sivas Belediyespor
|18
|6
|8
|4
|31
|22
|26
|9
|9
|Kırklarelispor
|17
|6
|8
|3
|19
|12
|26
|7
|10
|Pazarspor
|16
|8
|2
|6
|27
|24
|26
|3
|11
|Karacabey Belediyespor
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|25
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|16
|6
|5
|5
|25
|18
|23
|7
|13
|Etimesgut Belediyespor
|18
|6
|5
|7
|17
|19
|23
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|18
|5
|4
|9
|22
|20
|19
|2
|15
|Pendikspor
|17
|5
|1
|11
|23
|24
|16
|-1
|16
|Kastamonuspor
|16
|4
|4
|8
|16
|25
|16
|-9
|17
|Mamak FK
|17
|4
|4
|9
|18
|41
|16
|-23
|18
|Elazığspor
|18
|5
|3
|10
|24
|35
|18
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|15
|3
|2
|10
|10
|25
|11
|-15
|20
|Kardemir Karabükspor
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|2
|-47
Fikstür
|30.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|30.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Sivas Belediyespor
|30.12.2020
|Turgutluspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|30.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Van Spor
|30.12.2020
|Kastamonuspor
|0-1
|Pazarspor
|30.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|1-6
|Bodrumspor
|30.12.2020
|Eyüpspor
|4-0
|Kırklarelispor
|30.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor
|30.12.2020
|Elazığspor
|0-1
|Pendikspor
|30.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Başkent Akademi FK