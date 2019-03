Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları ve Oy Oranları | 2019 Etimesgut Seçim Sonucu

Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Etimesgut’da son durum nedir? Haberimizden 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ve oy oranlarının yanı sıra Cumhur İttifakı ve millet ittifakının Etimesgut’da yüzde kaç oy aldı sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar 17:00 itibari ile oy verme işlemini tamamladı. Sandıkların kapanması ile birlikte seçim sonucu heyecanı başladı. Bölge Gündem Haber, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını canlı olarak, hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.

Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları | 2019 Etimesgut seçim sonucu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından 31 Mart 2019 Etimesgut Seçim sonuçları an be an burada yer alacak. Canlı Etimesgut yerel seçim sonucu için, aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Etimesgut 2014 yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 seçim sonuçları merakla beklenirken, vatandaşlar tarafından AK Parti, CHP, MHP, HDP ve SP’nin 30 Mart 2014 yerel seçim sonucu da merak ediyor. Aşağıdaki tablodan Etimesgut 2014 yerel seçim sonuçlarını görebilirsiniz.

2014 ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan - AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Özhaseki

ANKARA KIZILCAHAMAM AK PARTİ SÜLEYMAN ACAR ANKARA KEÇİÖREN AK PARTİ TURGUT ALTINOK ANKARA AKYU RT AK PARTİ HİLAL AYIK ANKARA ALTINDAĞ AK PARTİ ASIM BALCI ANKARA BALA AK PARTİ AHMET BURAN ANKARA ÇAMLIDERE AK PARTİ HAZIM CANER CAN ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR AK PARTİ MEMİŞ ÇELİK ANKARA AYAŞ AK PARTİ BURHAN DEMİRBAŞ ANKARA ÇUBUK AK PARTİ BAKİ DEMİRBAŞ ANKARA SİNCAN AK PARTİ MURAT ERCAN ANKARA KALECİK AK PARTİ DUHAN KALKAN ANKARA BEYPAZARI AK PARTİ TUNCER KAPLAN ANKARA MAMAK AK PARTİ MURAT KÖSE ANKARA NALLIHAN AK PARTİ İSMAİL ÖNTAŞ ANKARA YENİMAHALLE AK PARTİ VEYSEL TİRYAKİ ANKARA ÇANKAYA AK PARTİ AMBER TÜRKMEN ANKARA PURSAKLAR AK PARTİ AYHAN YILMAZ

CHP Ankara Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ANKARA AYAŞ CHP ALİ BAŞKARAAĞAÇ ANKARA POLATLI CHP SAMİ ÇAY ANKARA MAMAK CHP ADNAN DEMİRCİ ANKARA KALECİK CHP HAMZA ALPER GÜMÜŞ ANKARA ÇANKAYA CHP ALPER TAŞDELEN ANKARA YENİMAHALLE CHP FETHİ YAŞAR

MHP Ankara Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ANKARA POLATLI MHP MÜRSEL YILDIZKAYA

İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR İYİ PARTİ ERCAN ERTÜRK ALICIOĞLU ANKARA SİNCAN İYİ PARTİ MEHMET ARSLAN ANKARA ÇUBUK İYİ PARTİ MUSTAFA AYDOS ANKARA BEYPAZARI İYİ PARTİ VEYSEL AYIK ANKARA PURSAKLAR İYİ PARTİ HÜSEYİN BURGAZ ANKARA BALA İYİ PARTİ NECATİ DELİ ANKARA NALLIHAN İYİ PARTİ ABDÜLFETTAH GÜNGÖR ANKARA KAHRAMANKAZAN İYİ PARTİ FAZIL KÖREMEZLİ ANKARA ÇAMLIDERE İYİ PARTİ VEFA PEÇENEK ANKARA KEÇİÖREN İYİ PARTİ GÜÇLÜ ŞENEL ANKARA KIZILCAHAMAM İYİ PARTİ COŞKUN ÜNAL ANKARA AKYU RT İYİ PARTİ SELAMİ ÜNÜR ANKARA ALTINDAĞ İYİ PARTİ HASAN YALÇINTAŞ

HDP Ankara Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ANKARA BALA HDP BÜLENT AKBAŞ ANKARA KEÇİÖREN HDP DİYADİN FIRAT ANKARA ÇANKAYA HDP FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR ANKARA POLATLI HDP SONER ÖZALP

57 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Mahalli idareler seçimlerinde 57 milyon seçmen oy kullanacak, seçimlerde 12 siyasi parti yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Türkiye Oy kullanma saatleri

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Yerel Seçim takvimindeki bazı önemli süreçler

SEÇİM TAKVİMİNDEKİ ÖNEMLİ SÜREÇLER

- 1 Mart 2019 Cuma: Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

CUMHUR İTTİFAKI - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Cumhur ittifakı yerel seçim sonuçları için tıklayın

Cumhur ittifakı Son durum şöyle:

- Adana, Mersin, Manisa'da MHP adayı, kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin adayları desteklenecekti. Bunda herhangi bir değişiklik olmadı.

- Büyükşehirler dışındaki 51 ilden; Erdoğan'ın memleketi Rize, Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'ye karşılıklı jest yapılarak diğer partiye bırakılmıştı. Bunda da herhangi bir değişiklik yok.

- Varılan mutabakat gereği AK Parti Iğdır ve Kırklareli'nde adaylarını geri çekti. Bu iki ilde MHP'nin adayları desteklenecek.

- MHP'ye bırakılacağı belirtilen Kars'ta AK Parti'nin adayının desteklenebileceği ifade ediliyor.

- Gündemde olan Gümüşhane ve Tokat'ta uzlaşma sağlanamadı. Bu konuda son kararı liderler verecek. Aksi durumda Gümüşhane ve Tokat'ta diğer 33 ilde olduğu gibi iki parti de kendi adaylarını çıkaracak.

- Rize, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak ve Yalova'da MHP, AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

- Partiler, ittifakın çerçevesinde anlaştı ancak bunun sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Orta Anadolu'da MHP ile AK Parti seçmeni arasında uyumun sandığa yansıyacağı net şekilde ölçülürken; Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de ittifakın sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

- Bazı büyükşehirlerin ilçelerinde de ittifakın sandıktaki karşılığının ne ölçüde gerçekleşeceği konusunda tereddütler var.

BBP, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise bugüne kadar 400'e yakın belediye başkan adayını açıkladı.

30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verme kararı alan BBP, ilçelerde ise belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkaracak.

Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan BBP, partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen bazı ilçelerde de aday göstermeyecek.

Bu seçim bölgelerindeki bazı ilçelerde aday gösterme kararı alan BBP, HDP'nin adaylarının kazanma ihtimaline karşı ise çoğu ilçe ve beldede Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek.

Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi. AK Parti ve MHP heyetleri, son ana kadar çalışmalarını sürdürdü.. MHP 16, AK Parti ise 3 ilde açıkladığı adayları ittifak lehine çekti.. 30 Büyükşehirde daha önce anlaşma sağlanmıştı. Liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye ile birlikte 51 ilde seçimlere Cumhur İttifakı ile girilecek..

MİLLET İTTİFAKI - 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıyla MİLLET, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.

Millet ittifakı yerel seçim sonuçları için tıklayın

MİLLET İTTİFAKI 30 BÜYÜKŞEHİRİN 23'ÜNDE, 51 İLİN 27'SİNDE UZLAŞI SAĞLADI

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda işbirliği yapılan yerler kesinleşti. Buna göre, Millet İttifakı, 30 büyükşehirden 23’ünde, 51 ilin ise 27’sinde uzlaşı sağladı. Uzlaşılan 23 büyükşehirden 13'ünde CHP, 10'unda ise İYİ Parti'nin adayları ile seçime gidilecek.

31 Mart yerel seçimlerine dair aday listeleriyle ilgili başvuru süreci tamamladı. Siyasi partiler, aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelere göre, CHP ve İYİ Parti 23’ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor.

13 BÜYÜKŞEHİRDE CHP

23 büyükşehirden 13’ünde CHP adayları, 10’unda ise İYİ Parti’nin adayları ile seçime gidilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de İYİ Parti CHP’nin adaylarını destekleyecek. Yine Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP adalarına İYİ Parti destek verecek.

10 BÜYÜKŞEHİRDE İYİ PARTİ

İYİ Parti ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon’da aday çıkardı. Bu illerde CHP aday göstermedi, ittifak kapsamında İYİ Parti adayları desteklenecek.

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA 27 İL

CHP ve İYİ Parti, 23 büyükşehir dışında 27 ilde daha işbirliğine gitti. Bunlardan 16’sında CHP, 11’inde ise İYİ Parti aday gösterdi. Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta CHP aday gösterirken, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat’ta ise İYİ Parti aday çıkardı.

31 İLDE İTTİFAK YOK

CHP ve İYİ Parti 50 il dışında kalan illerde ise kendi adaylarıyla yarışacak. Partilerin kendi adayları ile yarışacağı 31 il arasında bazı istisnalar da bulunuyor. Çünkü CHP Şanlıurfa’da, İYİ Parti ise Iğdır ve Ordu’da aday göstermedi. Ordu’da ismi CHP ve İYİ Parti ile anılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Saadet Partisi’nden Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

SAADET TÜM BÖLGELERDE SEÇİME GİRECEK

Saadet Partisi ise bin 389 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla yerel seçime girecek.

İstanbul, Antalya, Eskişehir, Konya ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 büyükşehir, 37 il ve 528 ilçe ile beldenin belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ise bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki toplantıyla duyuracak.

Ayrıca Saadet Partisi'nin Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ismi ön plana çıkıyor.

DSP 81 İLDE ADAY ÇIKARACAK

İttifaklara karşı olduğunu açıklayan DSP, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçime girme kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın'ı aday gösteren DSP, İzmir'den de yine genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe'yi büyükşehir adayı yaptı.

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise eski Çankaya Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz oldu. DSP'de asıl sürpriz ise CHP'den istifa eden isimlerin aday gösterilmesiyle yaşandı.

Şişli'de eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Marmaris Belediye Başkanı Acar DSP'ye katılarak, yeniden aday oldular. Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da DSP'ye katılacakları bildirildi.

Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Celal Doğan da 31 Mart seçimlerinde DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.