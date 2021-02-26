Etna Yanardağı'ndan korkutan hareketlenme! Son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya’nın Sicilya Adası’nda yer alan Etna Yanardağı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı duyuruldu.

Aynı zamanda enstitü, Etna’nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan bu hareketliliği, orta-yüksek şiddetinde olarak ifade etti.

Öte yandan ocak ayında yaşanan volkanik hareketliliğin ardından 16 Şubat tarihine kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son bir hafta içinde 6 kez aktifleşti. Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreye ulaştığı da veriler içerisinde yer aldı.