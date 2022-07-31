Etsiz yapamam diyenlere üzen haber! Kırmızı ete zam geldi!

Kurban Bayramı öncesinde kırmızı ete gelen indirim vatandaşı mutlu etmişti. Ancak alınan bilgilere göre kırmızı ete zam geldiği öğrenildi.

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Etsiz yapamam diyenlere üzen haber! Kırmızı ete zam geldi!

Kurban Bayramı bayramından hemen önce kırmızı ete indirim yapılmıştı. Vatandaşların indirim haberine sevinmesi kısa sürdü, kırmızı ete zam geldi. Kasap esnafı, Habertürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve karkas etin kilosunun 97 liradan 107 liraya çıktığını söyledi.

Etsiz yapamam diyenlere üzen haber! Kırmızı ete zam geldi!

"BU HAFTADAN SONRA FİYATLAR DAHA DA ARTACAK"

Esnaf, kırmızı ete zam geldiğini söyleyerek şu açıklamaları yaptı: "Etiketlere fazlasıyla yansıdı. 10 lira zam geldiyse 20 lira olarak yansıdı. Neden derseniz kurban üstü, işler çok durgun. Kırmızı ete gelen son zamla birlikte kıyma 150 liraya, antrikot 200 liraya dayandı. Dana kıyma 130 liraydı şu an 145 liraya yakın oldu. Antrikot 190 lira oldu. Dana bonfile 350 liraydı 380 lira oldu. Bu haftadan sonra ise 400 lirayı görür."

Etsiz yapamam diyenlere üzen haber! Kırmızı ete zam geldi!

Etsiz yapamam diyenlere üzen haber! Kırmızı ete zam geldi!

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