Eun Jae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eun Jae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eun Jae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eun Jae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eun Jae Lee 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이은재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eun Jae Lee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eun Jae Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eun Jae Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eunjae__0/

Eun Jae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eun Jae Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eun Jae Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eun Jae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18

1 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Eun Jae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eun Jae Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bucheon FC 1995 U12 (부천FC 1995 U12, 2014-2015),Bucheon FC 1995 U15 (부천FC 1995 U15, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019-2020),Pyeongtaek Jinwi FC U18 (평택진위FC U18, 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.