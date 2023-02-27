Eun Woo Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eun Woo Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eun Woo Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eun Woo Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eun Woo Jeong 22 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정은우 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eun Woo Jeong Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eun Woo Jeong'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eun Woo Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eun Woo Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında School Team SK
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
Eun Woo Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eun Woo Jeong şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Deokcheon Middle School (덕천중학교, 2018-2019),
Haksung High School (학성고등학교, 2020),
Geochang FC U18 (거창FC U18, 2022)
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