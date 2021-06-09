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EURO 2020: Almanya - Portekiz maç özeti izle 4-2 | Almanya, Portekiz'i ezdi geçti

EURO 2020 F Grubunda Portekiz – Almanya karşı karşıya geldi. Almanya mücadeleyi 4-2 kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda F Grubunda PortekizAlmanya  grubun ikinci maçında Münih'teki Allianz Arena'da karşılaştı.

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya'da 5. dakikada Robin Gosens'in attığı gol, pozisyon sırasında Serge Gnabry'nin ofsaytta kalması gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Portekiz, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Gelişen kontratakta Bernardo Silva'nın uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diogo Jota, topu boşta kalan Cristiano Ronaldo'ya çıkardı ve yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Almanya, 4 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Sağ kanattan Joshua Kimmich'in yaptığı ortada ceza sahası sol tarafından Gosens, topu voleyle kale önüne yolladı. Hızlı gelen meşin yuvarlağa Kai Havertz ile hareketlenen Portekizli Ruben Dias, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yollayarak 35. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Almanya'da sol kanattan gelişen atakta yapılan ortanın ardından sağ kale çizgisinde topla buluşan Joshua Kimmich'in kale önüne ortasında meşin yuvarlağa ters bir vuruş yapan Portekizli Raphael Guerreiro, 39. dakikada topu kendi filelerine yollayarak Almanya'yı 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

 

İkinci devreye de iyi başlayan Almanya'da orta sahada üst üste yapılan başarılı paslaşmaların ardından sol kanatta topla buluşan Gosens'in yerden sert ortasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Havertz, 51. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi.

Üst üste ataklar geliştiren Almanya'da sağ kanattan Kimmich'in ortasına arka direkte iyi yükselen Gosens, düzgün bir kafa vuruşuyla 60. dakikada topu filelere yolladı ve takımını 4-1 öne geçirdi.

Maça yeniden ortak olmak için ataklar geliştiren Portekiz'de Guerreiro'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta auta çıkmak üzere olan topa yetişen Ronaldo, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Jota, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturarak 67. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Almanya'nın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

RONALDO YİNE ATTI, KLOSE'Yİ YAKALADI

Önceki maçta attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını elde eden Ronaldo, bu maçta da fileleri havalandırarak yeni bir rekora imza attı.

Kariyerinde ilk kez Almanya ağlarını sarsan 36 yaşındaki Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı.

 

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