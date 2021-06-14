EURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ederken futbolseverler maç programı hakkında bilgi sahibi olmak için EURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte bugünün maç programı...
11 Haziran Cuma günü, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynadığı açılış maçıyla başlayan EURO 2020'de heyecan oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Zevki anlara sahne olan müsabakaları izlemek için bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de EURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
EURO 2020 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ ?
Saat 19.00 Kuzey Makedonya - Hollanda ( C Grubu) TRT 1
Saat 19.00 Ukrayna - Avusturya ( C Grubu) TRT Spor
Saat 22.00 Finlandiya - Belçika ( B Grubu) TRT 1
Saat 22.00 Rusya - Danimarka ( B Grubu ) TRT Spor
EURO 2020 BUGÜNÜN MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 C Grubunda Kuzey Makedonya ile Hollanda arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 kanalından yayınlanacak.
EURO 2020 C Grubunda Ukrayna ile Avusturya arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından yayınlanacak.
EURO 2020 B Grubunda Rusya ile Danimarka arasında oynanacak maç saat 22.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından yayınlanacak.
EURO 2020 B Grubunda Finlandiya ile Belçika arasında oynanacak maç saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 kanalından yayınlanacak.
EURO 2020 GRUPLARI
A Grubu : Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu : Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu : Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu : İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E Grubu : İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu : Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
EURO 2020 MAÇLARI 11 ŞEHİRDE OYNANACAK
UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. UEFA Euro 2020 , 60 yıllık tarihinde ilk kez 11 ev sahibi şehirde gerçekleştirilecek olması nedeniyle özel bir öneme sahip olacak.
ÜÇ GRUP MAÇI, BİR TUR 16 MAÇ
Amsterdam , Hollanda: Johan Cruijff Arena
Bükreş , Romanya: National Arena Bucharest
Budapeşte , Macaristan: Puskás Aréna
Kopenhag , Danimarka: Parken Stadium
Glasgow , İskoçya: Hampden Park
Seville , İspanya: Stadium La Cartuja Sevilla
ÜÇ GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL
Bakü , Azerbaycan:
Münih Bakü Olimpiyat Stadı , Almanya: Münih Futbol Arena
Roma , İtalya: Olimpico Roma'da
ALTI GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL
Saint Petersburg , Rusya: Saint Petersburg Stadyumu
FİNAL VE YARI FİNAL, 16 MAÇLIK İKİ TUR, ÜÇ GRUP MAÇI
Grup maçlarının hangi şehirlerde oynanacağı UEFA tarafından belirlendi. A Milli Futbol Takımımız A Grubunda yer aldığı için maçlarını İtalya'nın Roma şehrinde oynayacak.
Grup A : İtalya (Roma'da Olimpico) *
Grup B : Rusya (Saint Petersburg Stadyumu), Danimarka (Parken Stadyumu, Kopenhag) *
C Grubu : Hollanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam ) *
D Grubu : İngiltere (Wembley Stadyumu, Londra) *, İskoçya (Hampden Park, Glasgow)
E Grubu : İspanya (La Cartuja Sevilla Stadyumu, Sevilla) *
F Grubu : Almanya (Fußball Arena München, Münih) *, Macaristan (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)