Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda çeyrek finalde Belçika ile İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: BELÇİKA - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan Belçika - İtalya maçı, 2 Temmuz Cuma günü Almanya’daki Allianz Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: BELÇİKA - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: BELÇİKA - İTALYA TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: BELÇİKA - İTALYA TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ