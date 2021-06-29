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  3. EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

EURO 2020'de son 16 turu heyecanın tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmaya başladı. Bu kapsamda futbolseverler Euro 2020 çeyrek finale kalan takımlar hangileri? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri...

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarının tamamlanmasıyla devam ediyor. Bu kapsamda son 16 turunda oynanan heyecan dolu maçlarla futbolseverler zevkli ve heyecan dolu anlar yaşıyor. Bu kapsamda Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  sorusunun yanıtı internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte detaylar... 

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 

EURO 2020 son 16 Turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale kalan takımlar şöyle:

Danimarka - Çekya ( 3 Temmuz 2021 Cumartesi - Bakü Olimpiyat Stadyumu)

Belçika - İtalya (2 Temmuz 2021 Cuma - Football Arena Munich ) 

İsviçre - İspanya (2 Temmuz 2021 Cuma - Saint Petersburg Stadium, St Petersburg ) 

İngiltere - Almanya x İsveç - Ukrayna (3 Temmuz 2021 Cumartesi - Roma Olimpiyat Stadyumu ) 

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ EURO 2020 ?  

Euro 2020'de Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale kalan ilk takım oldu.

Normal süresi 0-0 biten maçta Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 yenen İtalya çeyrek finale adını yazdıran ikinci takım oldu.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Hollanda, 10 kişi kaldığı maçta Çekya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 

Genç jenerasyonunun meyvelerini toplamayı amaçlayan Belçika, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i tek golle geçerek çeyrek finale kaldı.

Normal süresi 3-3 biten ve her anı heyecana sahne olan maçta İspanya, Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. 

Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Fransa, normal süresi ve uzatmaları 3-3 sona eren maçta, seri penaltı atışları sonucu İsviçre'ye yenilerek turnuvaya veda etti. 

EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri | Çeyrek finale kalan takımlar hangileri EURO 2020 ?  

Tayfun Altuntaş
Editör
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