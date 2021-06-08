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EURO 2020: Danimarka 0 - 1 Finlandiya | Maç sonucu

EURO 2020 B Grubunda Danimarka - Finlandiya geldi. Finlandiya mücadeleyi Pohjanpalo'nun attığı golle 1-0 kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini elde etti.

EURO 2020: Danimarka 0 - 1 Finlandiya | Maç sonucu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda B Grubunda Danimarka - Finlandiya karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı.

ERİKSEN'İN RAHATSIZLIĞI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

UEFA MAÇI ÖNCE ERTELEDİ, SONRA OYNANMASINA KARAR VERDİ

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

Maç boyunca oyunu kendi sahasında kabul eden Finlandiya, ilk şutunda golü buldu. 59. dakikada Pohjanpalo'nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schmeichel üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi.

Finlandiya kalecisi Hradecky, Hojbjerg'in 74. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkan Finlandiya, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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