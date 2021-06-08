Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda B Grubunda Finlandiya- Belçika karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Finlandiya- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 : FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI MAÇI CANLI İZLE

Finlandiya ile Belçika arasında oynanacak olan EURO 2020 B Grubu maçı 21 Haziran Pazartesi günü Saint Petersburg Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020: FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI MAÇI CANLI İZLE

FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Finlandiya- Belçika maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ