Avrupa liglerinin ara verdiği yaz aylarında insanları futbolla buluşturan EURO 2020'de artık final aşamasına gelindi. İlk yarı final karşılaşmasında oynanan İtalya - İspanya maçı ile İtalya finale çıkmıştı. İkinci finalist de İngiltere - Danimarka karşılaşması ile İngiltere oldu. Peki EURO 2020 İtalya - İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 İTALYA - İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç İtalya ile İngiltere arasında gerçekleşecek. Büyük final bu akşam saat 22.00'da başlayacak.

EURO 2020 İTALYA - İNGİLTERE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de final mücadelesine saatler kaldı. İki takımın kupaya uzanmak için kıyasıya mücadelesi tüm dünya tarafından heyecanla takip edilecek. Bu maç TRT1, İdman TV ve İçtimai TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.