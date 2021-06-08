2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1025902712021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1080505242021 Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1031905672021 Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1010508632021 İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1056509062021 Batman Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1017503172021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1060510792021 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042505882021 Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074508862021 Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451903
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  3. EURO 2020: Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020: Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020 C Grubunda Kuzey Makedonya- Ukrayna karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020: Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda C  Grubunda Kuzey Makedonya- Ukrayna karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: : Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020: KUZEY MAKEDONYA– UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Hollanda ile - Ukrayna arasında oynanacak olan EURO 2020 C Grubu maçı 17 Haziran Perşembe  günü Ulusal Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT  1  kanalından yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA– UKRAYNA MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya- Ukrayna maçı TRT  1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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