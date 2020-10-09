Yunanistan'dan bir skandal daha: 18 kaçak göçmen, ölüme terk edildiNBA'de final gecesi: Lakers kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecekEyüpsultan'da silahlı saldırı: Evine girerken vuruldu!9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturuyor!Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (9 Ekim Cuma 2020 dolar - euro fiyatları )Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan istifa alarmıEzhel'den yeni şarkı: Allah'ından BulKoronavirüste yeni risk: Tiroitle olursa hayati tehlike artarNuray Sayarı günlük burç yorumları | 9 Ekim Cuma günlük burç yorumları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Euro 2020 play-off finaline yükselen takımlar belli oldu

Euro 2020 play-off finaline yükselen takımlar belli oldu

Euro 2020 play-off yarı finallerinde son maçlar oynandı. Salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finaline yükselen 4 takım belli oldu.

Euro 2020 play-off finaline yükselen takımlar belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Gürcistan-Belarus: 1-0

Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1

Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)

İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

Bulgaristan-Macaristan: 1-3

İzlanda-Romanya: 2-1

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT