Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda F Grubunda Portekiz – Almanya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: Portekiz – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

EURO 2020 PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz ile Almanya arasında oynanacak olan EURO 2020 F Grubu maçı 19 Haziran Cumartesi günü Puskas Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Portekiz – Almanya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ