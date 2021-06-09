Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda E Grubunda Slovakya - İspanya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Slovakya - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Slovakya ile İspanya arasında oynanacak olan EURO 2020 E Grubu maçı 23 Haziran Çarşamba günü La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020: SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Slovakya - İspanya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EURO 2020: SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ