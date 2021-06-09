Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda E Grubunda Slovakya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen maçı izlemek isteye futbolseverler internet arama motorlarında EURO 2020: Slovakya - İsveç maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki diye aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SLOVAKYA- İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Slovakya ile İsveç arasında oynanacak olan EURO 2020 E Grubu maçı 18 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 Slovakya - İskoçya maçı canlı izle

SLOVAKYA- İSVEÇ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Slovakya - İsveç maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ