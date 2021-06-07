Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyen EURO 2020 heyecanında Türkiye A Milli Futbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın mutlak kazanması gereken mücadeleyi izlemek isteyenler EURO 2020: Türkiye - İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu üçüncü maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan maç Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020: TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - İsviçre arasındaki maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ