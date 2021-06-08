Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda C Grubunda Ukrayna - Avusturya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Ukrayna - Avusturya maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Ukrayna - Avusturya arasında oynanacak olan EURO 2020 C Grubu maçı 21 Haziran Pazartesi günü Ulusal Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ukrayna - Avusturya maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ