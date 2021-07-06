EURO 2020'de yarı final heyecanı bu akşam oynanacak İtalya - İspanya mücadelesi ile başlayacak. Grup aşamaları, son 16 turu ve çeyrek final maçlarının ardından geriye sadece 4 takım kaldı. Eşleşmelere göre yarı finalde İtalya - İspanya, İngiltere - Danimarka müsabakaları oynanacak. Bunun üzerine sporseverler ise Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte yarı final maçlarının yayınlanacağı kanal...

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

6 Temmuz Salı günü oynanacak İtalya - İspanya karşılaşması TRT 1 ve İdman TV'den yayınlanacak.

7 Temmuz Çarşamba günü İngiltere ile Danimarka arasındaki maç ise TRT ve İçtimai TV'den ekranlara yansıyacak.