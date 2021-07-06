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Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ?

EURO 2020'de çeyrek final maçlarının sonra ermesinin ardından turnuva heyecanı yarı final müsabakaları ile devam edecek. 4 takımın final biletini kapmak için kıyasıya mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nın hangi kanalda yayınlanacağı ise belli oldu. Peki Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ? Cevabı haberimizde...

Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ?

EURO 2020'de yarı final heyecanı bu akşam oynanacak İtalya - İspanya mücadelesi ile başlayacak. Grup aşamaları, son 16 turu ve çeyrek final maçlarının ardından geriye sadece 4 takım kaldı. Eşleşmelere göre yarı finalde İtalya - İspanya, İngiltere - Danimarka müsabakaları oynanacak. Bunun üzerine sporseverler ise Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte yarı final maçlarının yayınlanacağı kanal...

Euro 2020 yarı final maçları hangi kanalda ?

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

6 Temmuz Salı günü oynanacak İtalya - İspanya karşılaşması TRT 1 ve İdman TV'den yayınlanacak.

7 Temmuz Çarşamba günü  İngiltere ile  Danimarka arasındaki maç ise TRT ve İçtimai TV'den ekranlara yansıyacak.

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