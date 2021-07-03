EURO 2020 yarı finale yükselen takımlar | EURO 2020 yarı final eşleşmeleri | Yarı final maçları ne zaman?

EURO 2020'de grup maçları serüvenin ardından başlayan son 16 turlarının ardından son 8 kez heyecanı yaşandı. Çeyrek finalde yer alan 8 takımın birbiriyle oynayacağı mücadelelerin ardından yarı finale kalan 4 takım belli olacak. Bu kapsamda futbolseverler çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale kalan takımları merak ettikleri için EURO 2020 yarı final maçları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor, diğer yandan ise EURO 2020 yarı finale yükselen takımlar | EURO 2020 yarı final eşleşmeleri konularını araştırıyorlar.

EURO 2020 YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Euro 2020 çeyrek final müsabakasında normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi seri penaltılar sonucu 3-1 geçen İspanya yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Euro 2020 çeyrek finalinde turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. İtalya mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Yarı finale çıkacak üçünü ve dördüncü takımlar Çekya - Danimarka ve Ukrayna - İngiltere arasında oynanacak olan maçlarla belirlenecek.

EURO 2020 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

İspanya - İtalya

Çekya - Danimarka x Ukrayna - İngiltere

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İtalya ile İspanya arasında oynanacak olan EURO 2020 yarı final maçı 6 Temmuz Salı günü Londra'daki Wembley Stadyumunda oynanacak.

Yarı finalin diğer maçı ise 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de Londra'daki Wembley Stadyumunda oynanacak.