EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!

Almanya'da yapılacak olan Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grupları, yapılan kura çekimi sonucu belli oldu.A Milli Takım, D Grubu'nda mücadele edecek.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!

Kura çekimi sonrası oluşan gruplar şöyle:

D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya

A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda Cum.
Yunanistan
Cebelitarık

C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta

E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Faroe Adaları
Moldova

F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya

G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
Litvanya

H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
Kuzey İrlanda
San Marino

I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus
Andorra

J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
Slovakya
Liechtenstein

EURO 2024 NE ZAMAN?

Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024’te final maçına çıkacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor -Alanyaspor maçı canlı izle | Hatayspor - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Hatayspor -Alanyaspor maçı canlı izle | Hatayspor - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Ümraniyespor - Kayserispor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Kayserispor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Ümraniyespor - Kayserispor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Kayserispor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Giresunspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Giresunspor- Beşiktaş maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Giresunspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Giresunspor- Beşiktaş maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son Haberler
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!
Kocasını 16 erkekle aldatmış! Esra Ezmeci'ye gelen itiraf hayrete düşürdü, kocası "Affetmeli miyim?" diye sordu...
Kocasını 16 erkekle aldatmış! Esra Ezmeci'ye gelen itiraf hayrete düşürdü, kocası "Affetmeli miyim?" diye sordu...
Kripto para piyasalarında sert belirsizlik! Yatırımcılar dikkat: Bitcoin'in değeri için çarpıcı tahmin!
Kripto para piyasalarında sert belirsizlik! Yatırımcılar dikkat: Bitcoin'in değeri için çarpıcı tahmin!
Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı! Zaporijya'da çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı! Zaporijya'da çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalyaspor - Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor- Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Antalyaspor - Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor- Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- İstanbulspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- İstanbulspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Çok Okunanlar
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
İstanbul'da alkollü kadın sürücüden pes dedirten görüntüler! Polise küfür edip tekme attı!
İstanbul'da alkollü kadın sürücüden pes dedirten görüntüler! Polise küfür edip tekme attı!
9 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hafta sonu tatiliniz zehir olmasın!! İşte il il hava durumu...
9 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hafta sonu tatiliniz zehir olmasın!! İşte il il hava durumu...
Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!
Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!
Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Başakşehir 0 -0 Rigas FS | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Başakşehir 0 -0 Rigas FS | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Yorumlananlar
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum