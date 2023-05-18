EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak

EuroLeague' de Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak.TV+' tan yapılan açıklamaya göre 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta gerçekleştirilecek EuroLeague final-four serileri S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

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EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak

EuroLeague' de Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak.

TV+' tan yapılan açıklamaya göre 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta gerçekleştirilecek EuroLeague final-four serileri S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

Final-Four' da takımlar ilk olarak, 19 Mayıs'ta sahne alacak. Müsabakalar, Zalgiris Arena'da oynanacak. Turnuvanın ilk maçında saatler 18.00'ı gösterdiğinde 3 şampiyonluğu bulunan Yunan temsilcisi Olympiakos, tarihinde ilk defa yarı finale yükselen Monaco ile karşılaşacak. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise iki İspanyol devi Barcelona ile Real Madrid finale çıkmak için ter dökecek.

Müsabakaların sonuçlarına göre takımlar 21 Mayıs 17.00' de üçüncülük, 20.00' de ise final maçı için parkeye çıkacak.

Yarı final maçlarından çıkacak sonuçlara göre takımlar, 21 Mayıs 17.00'de üçüncülük, 20.00'de ise final maçına çıkacak.

KAYNAK: AA

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