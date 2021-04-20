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Euroleague play-off: Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova'ya boyun eğdi| Maç özeti, sonucu

Turkish Airliness Euroleague play-off turunda Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleyi 92-76 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü.

Euroleague play-off: Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova'ya boyun eğdi| Maç özeti, sonucu

Turkish Airlines Euroleagu'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play- off heyecanı başlıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, CSKA  Moskova'ya konuk oldu

Maçın başında kötü savunma yapan Fenerbahçe Beko, Eric'in basketlerine engel olamayınca 2. dakikada 8-2 geriye düştü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertli ekip, Barthel'in sayılarıyla 4. dakikada skoru lehine çevirdi: 8-9. Dışarıdan Antonov ile basket bulan ve 6. dakikada 15-13 ile tekrar öne geçen CSKA Moskova, ilk çeyreği de 28-23 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya da kötü başlayınca CSKA Moskova Clyburn'un basketiyle 16. dakikada farkı 10 sayıya (45-35) çıkardı. 7-0'lık seriyle oyuna ortak olma şansı yakalayan sarı-lacivertli ekip, Hackett ve Ukhov'un basketlerine engel olamayınca soyunma odasına 53-44 geride gitti.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÖNE GEÇTİ

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda Brown ile etkili oldu. İyi de savunma yapan Fenerbahçe Beko, Brown'un pota altı basketiyle 28. dakikada 64-64 beraberliği yakaladı. De Colo ile bir basket daha bulan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 66-64 önde geçti.

SAKAT VE HASTA OYUNCULAR TEMSİLCİMİZİ ETKİLEDİ

Sakat ve hasta oyuncularının yanı sıra baş antrenör Igor Kokoskov'dan da yoksun Rusya deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, kenardan istediği desteği alamadı. Sarı-lacivertli ekip, Hackett ve Clyburn'ün basketlerine engel olamadı ve 37. dakikada 14 sayı (84-70) geriye düştü. Oyundan tamamen kopan Fenerbahçe Beko, sahadan 92-76 mağlup ayrıldı.

İKİNCİ MAÇ YARIN

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı 23 Nisan Cuma günü yine Rusya'da oynanacak.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvaya)

CSKA Moskova: Hackett 20, Hilliard, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric 4, Strelnieks 6, Voigtmann 12, Lundberg 7, Clyburn 20, Ukhov 6, Antonov 9

Fenerbahçe Beko: De Colo 27, Melih Mahmutoğlu, Guduric 11, O'Quinn 11, Barthel 6, Brown 12, Perez, Biberovic 9, Kenan Sipahi, Berkay Candan

1. Periyot: 28-23

Devre: 53-44

3. Periyot: 64-66

4.Periyot: 92-76 

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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