Eurovision müjdesi geldi! Tüm gözler Mabel Matiz'e çevrildi! Uzun zamandır Türkiye'nin katılmadığı Eurovision yarışmaları için yeniden görüşmelere başlandığının TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren müjdesini vermesinin ardından sosyal medya kullanıcıları Mabel Matiz'i gündeme getirdi.

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2012 senesinden bu yana Eurovision'a katılmayan Türkiye, sonunda yarışmaya geri dönmeye karar verdi. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in müjdeyi duyurmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ardı ardına yarışmaya katılmasını istedikleri isimleri dile getirmeye başladı. Ancak çoğunluk Mabel Matiz'in etrafında birleşti. TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU! Anadolu kültürünü tamamıyla yansıtan, her yayınladığı klipte derin anlamlar taşıyan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları art arda Mabel Matiz'in aday olması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı. MABEL MATİZ'İN ALBÜMLERİ Mabel Matiz (2011)

Yaşım Çocuk (2013)

Gök Nerede (2015)

Maya (2018)

Gözlerine (Single) (2019)

Toy (Single) (2020)

Kahrettim (Single) (2021) mabel matiz