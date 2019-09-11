Ev alacaklar dikkat! Konut kredi faizleri tekrar düşecek...

Merkez Bankası'nın politika faizini 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirmesinin olumlu etkisini gören konut geliştiricileri ve tüketiciler, şimdi Merkez'in yeni kararına odaklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını 12 Eylül'de toplanıp verecek. Genel beklenti faizin ineceği yönünde. Beklentinin altında gelen enflasyon verileri, ihracattaki artış ve döviz kurlarındaki düşüş de Merkez'in faiz indireceği sinyalini artırıyor. Hatta indirim marjının 500 baz puana kadar bulunduğu ve 5 puanlık indirimin şaşırtıcı olmayacağı dile getiriliyor. Görüşlerine başvurduğumuz müteahhitler, faiz indirimiyle kamu bankaları öncülüğünde başlayan canlanmanın daha da artacağını dile getiriyor.

İLK TEPKİYİ KAMU BANKALARI VERDİ

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, ertelenmiş talebi harekete geçirdi. Hatırlanacağı üzere kamu bankaları 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde vadeyi 180 aya kadar çıkarıp, vade farkını da yüzde 0,99'a çekmişti. Bazı özel bankalar da Merkez'in faiz kararı ve kamu bankalarının 0,99'luk faiz hamlesine kayıtsız kalmayarak konut kredi faizlerini yüzde 1,50'lerden yüzde 1,35'lere düşürdüler. Önceki gün ise TEB'den önemli bir adım geldi ve konut kredisinde vade farkını 120 ayda yüzde 1,20'ye çektiğini duyurdu.

AĞUSTOS'TA 2,6 MİLYARLIK KONUT KREDİSİ ÇEKİLDİ

Başta cari açık ve enflasyonda gözlenen iyileşme ile ekonomiye güveni artan ve bunu da talebe dönüştüren tüketici, özellikle konut kredisi için bankalara akın etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 2 Ağustos'ta 178 milyar 478 milyon TL olan konut kredisi hacmi, 29 Ağustos'ta 181 milyar 93 milyon liraya çıktı. Konut kredisinde bir 27 günlük büyüme 2 milyar 615 milyon liraya ulaştı.

ÖZEL BANKALAR HAREKETE GEÇER

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, okulların açılmasıyla tüketicilerin tamamen emlak alımı fırsatlarına yoğunlaştığına dikkat çekti. Durbakayım, "Konut almak ya da yatırım yapmak isteyenler, firmaların mevcut kampanyalarıyla birlikte daha uygun koşullarda ev sahibi olabilecek. Faiz indirimiyle başlayan satıştaki artışlar Merkez Bankası'nın faizleri yine düşürmesiyle özel bankalara da yansır. Böylece konut alımı hızlanır" dedi.,

GÜÇLÜ TALEP ALIMI BEKLİYOR

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de talebin güçlü olduğunu söyledi. Yetgin, "İçinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı. Vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı ve faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir" değerlendirmesini yaptı.

İLLER HAREKETLENDİ

Konut satışları illeri de harekete geçirdi. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, fiyatların şu anda 3 yıl önceki fiyatlara denk geldiğini söyledi. Bunun bir fırsat oluşturduğunu ve faizlerin düşmesiyle birlikte konutta alım eğiliminin arttığını belirten Karslıoğlu, "Adana'da satışlar yüzde 40 oranında arttı. Satışların daha da artmasını bekliyoruz. Faizler aşağı geldikçe sektör hareketleniyor" dedi.

FAİZ DÜŞÜŞÜ YENİ ALIM DEMEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların konut kredisi talebine daha çok karşılık verdiği görülüyor. Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da tüm Türkiye'de kredili alımların arttığını söyledi. Taylan, "Daha önce aylık 7-8 bin civarında olan kredi talebi 9-10 bine çıktı. Tüm Türkiye genelinde 150 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen ikinci el konutlara talep arttı. Merkez Bankası'nın faizleri aşağıya çekmesiyle bu yılın dokuz ayında talep edilen konut kredisi rakamına 1,5 ayda ulaşılır ve rekor kırılır" şeklinde konuştu.

.