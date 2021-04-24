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Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Serpil Küçük, korona virüs başladığı günden itibaren evinin bir köşesinde başladığı el işlemeleri sayesinde kendi işini kurdu.

Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Ordu Ünye Kaledere Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Serpil Küçük, salgın sonrası evinde başladığı el işi işlemeleri geliştirerek penye ipinden sepet yapmaya başladı. Çocuklarının ve eşinin de desteğini alan 2 çocuk annesi Serpil Küçük, şimdilerde ise el sanatını öğrenerek; komşularına, akrabalarına ve şehir dışından gelen siparişlerini yetiştiremiyor.

ŞEHİR DIŞINA ÜRÜN GÖNDERİYOR

Hobi olarak başladığı el sanatını sonrası çevresinden çeşitli siparişler aldığını ifade eden Serpil Küçük, "Bu işe başlama amacım boş vakitlerimi değerlendirmek, evime küçük de olsa maddi olarak katkıda bulunmaktı. Küçüklüğümden beri el işlerine yatkınlığım vardı ve ilk başta hobi olarak yapıyordum. İlgilenmeyi çok sevdiğim için internette gördüğümde dikkatimi çekti ve yeni bir şeyleri denemeye başladım. Sosyal medyadan bu sepetlerin yapılış videolarını izleyerek kendimi geliştirdim. Ördüğüm sitiller ile daha farklı şeyler de yapmaya başladım. Çanta, bardak altlığı, terlik, paspas, nihale, sepet, supla gibi değişik örgüler yapıyorum. Gelin ve damat sepetim en çok satılan ürünlerim arasında yer aldı. İlk başlarda yaptıklarımı yakınlarıma hediye ediyordum. Zamanla herkes yaptıklarımı çok beğendi ve etrafımdan siparişler almaya başladım. Siparişlerim kişilere ulaştıkça çok güzel geri dönüşler aldım. Pandemi döneminde sürekli evde kaldığımız için siparişlerim arttı ve çok fazla yapıp satmaya başladım. Özellikle Samsun, İstanbul ve Ordu'ya siparişler gönderdim. Arkadaşlarımın isteklerine göre ürünlerin rengi, boyutu, şekli değişebiliyor. Her istenilen modelleri artık yapabiliyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Ev hanımından girişimcilik örneği! Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

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