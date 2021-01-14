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  3. Sahte altınları ev kadınları üzerinden piyasaya sürdüler! 6 kişi gözaltına alındı

Sahte altınları ev kadınları üzerinden piyasaya sürdüler! 6 kişi gözaltına alındı

Ankara’da 18-20 ayar altınların bakır alaşımı karıştırılıp 22 ayar olarak piyasaya sürülüp ev kadınları üzerinden, kuyumculara satıldığı tespit edildi.

Sahte altınları ev kadınları üzerinden piyasaya sürdüler! 6 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ayarlarıyla oynanmış altını piyasaya süren dolandırıcılar gözaltına alındı.

 Ankara’da kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Ulus’ta kurulan atölyede, ayarlarıyla oynanılmış altın üretilerek, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Atölyeye ve belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Atölyede bulunan ayarıyla oynanmış ve piyasaya sürmeye hazır 18 bilezik, 127 bin lira, altın üretiminde kullanılan makineler, bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu.

BAKIR KARIŞIMI ALTIN

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, yapılan incelemede, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarlarını yükseltikleri, 18-20 ayar altını 22 ayara çıkarttıkları belirlendi. Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklere güvenilir firmaların markaları basıldığı tespit edildi. Piyasaya sürülen altınların izini süren mali polis ekibi, şu ana kadar 9 farklı kuyumcuya bu altınların satıldığını belirledi. Altınlara markaları basılan firmalar ile Kuyumcular Odası da yapılan sahtekârlık konusunda uyarıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında kuyumcuların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen kuyumcular M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanırken, altınları kuyumculara satan ev kadını Ç.Y., S.T. ile N.Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklerin dikkat çekmemek için ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı da ortaya çıkarıldı. Ev kadınlarının kuyumcularda bu altınları satma anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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