Bayram'a sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilere müjde vermişti. Bayram ikramiyesinin 1100 TL olduğunun açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021 sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI 2021?

Her bayram öncesi olduğu gibi emeklilere yine bayram ikramiyesi ödenecek. Daha önceki yıllarda 1000 TL olan ikramiyenin bu yıl 1100 TL olacağı açıklandı. Yapılan açıklamalar sonrasında evde bakım maaşı alanlar da bayram ikramiyesi konusunda bekleyiş içerisine girdi. Evde bakım maaşı alanlar yapılacak açıklamayı beklemeye koyuldu. Engelli ve evde bakım maaşı alanlar için bayram ikramiyesi ödenmiyor.

Evde bakım maaşı alanlar ve engelliler de bayram ikramiyesi almak istiyor. Sorunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram ikramiyesi uygulaması emeklilere yönelik bir ödeme olduğu için evde bakım maaşı alanlara verilmesi beklenmiyor.